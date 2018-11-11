Somali'nin başkenti Mogadişu'da önceki gün düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 53'e yükseldi.

Somali emniyetinde görevli Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu'da önceki gün hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin iki bombalı araçla hedef alındığını, polis merkezinin yakınlarında yer alan otele ait otoparkta da bir patlamanın meydana geldiğini hatırlattı.



Yüzbaşı Hüseyin, saldırılarda şu ana kadar 53 kişinin hayatını kaybettiğini, yüzden fazla kişinin yaralandığını kaydetti.



BMGK'dan kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeleri, 9 Kasım 2018'de masum insanların ölmesi ve yaralanmasına yol açan Somali'deki saldırıları şiddetle kınamıştır. Ayrıca BMGK üyeleri kurbanların aileleri ve Somali hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilemiştir." değerlendirmesine yer verildi.

Terörün her türlüsünün, uluslararası barış ve güvenliğe en büyük tehditlerden biri olduğunun vurgulandığı açılamada, "BMGK üyeleri, sebebi, yeri, zamanı ve yapan kim olursa olsun, terör eylemlerinin suç teşkil ettiğini ve hiçbir gerekçesinin olmayacağını bir kez daha vurgulamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, BMGK üyesi ülkelerin bu terör eylemlerinin faillerinin, organize edenlerin, finansçılarının ve destekçilerinin adalete teslim edilmesinin gerekliliğinin altını çizdiği aktarıldı.

Mogadişu'da önceki gün hükümet yetkililerinin sık sık gittiği bir otelin hedef alındığı bombalı saldırılarda 9'u Şebab örgütü militanı 23 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Eş-Şebab terör örgütü, kendisine ait internet sitesi aracılığıyla saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

Muhabir: Mehmet Nuri Uçar,Khalaf Rasha,Zeynep Tüfekçi,Dildar Baykan