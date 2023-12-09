Somali Liderinin Oğlu Türkiye'den Kaçtı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud İstanbul Fatih'te yol kenarında bekleyen moto kuryeye çarptı. Kazadan 6 gün sonra kurye Yunus Emre Göçer hayatını kaybetti. Mohamad Hassan ise 2 Aralık'ta yurt dışına çıktığı belirlendi.

Somali Liderinin Oğlu Türkiye'den Kaçtı

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu İstanbul'da moto kuryeye çarptı. Kurye Yunus Emre Göçer yaşamını yitirdi.

Bilirkişi raporuna göre Somali liderinin oğlu kusurlu bulundu.

Olay 30 Kasım günü Fatih'te yaşandı. Somali Cumhurbaşkanı'nın kullandığı araç motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarptı. Moto kurye kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bilirkişi raporuna göre motosiklet sürücüsünün herhangi bir ihlal veya kusurunun bulunmadığı aracın sürücüsünün Mohammed Hassan ise asli kusurlu olduğu belirtildi.

Hakkında yakalanma kararı çıkarılan Cumhurbaşkanı'nın oğlunun 2 Aralık'ta Türkiye'den ayrıldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada " Ortada bir kusur varsa sıfatı ne olursa olsun bunun takipçisi olunacaktır" dedi.

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