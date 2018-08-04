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Son 111 yılın en sıcak günleri

Güney Kore, son 111 yılın en sıcak günlerini yaşadı. Termometreler 40 dereceyi gördü. Son iki ay içinde sıcaklara bağlı rahatsızlıklardan dolayı 28 kişi hayatını kaybetti.

Son 111 yılın en sıcak günleri
Güney Kore son 111 yılın en sıcak günlerini yaşadı.

Kore Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamada, 40 dereceyi aşan hava sıcaklıklarının, son 111 yılın en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Hava durumu kayıtlarının tutulmaya başlandığı 1907 yılından beri sıcaklıkların en yüksek dereceye ulaştığı kaydedildi. Gangwon şehrinin Hongcheon bölgesinde termometreler 40.3 dereceyi gösterdi. 

Başkent Seul'de ise 39.6 dereceyi gördü. Kentte, bundan önceki en yüksek sıcaklık 1994 yılında 38.4 olarak kaydedilmişti.

Kore Hastalık Kontrolü ve Önleme Merkezi,  20 Mayıs — 30 Temmuz tarihlerinde sıcaklara bağlı rahatsızlıklardan dolayı 28 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sıcaklıkların hafta boyu süreceği belirtildi. 

ulusal.com.tr
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