Suudi Arabistan hükümetine yakın bir gazete, Cemal Kaşıkçı olayı için İstanbul'a gelen 15 kişilik infaz timinin gözaltına alındığını öne sürdü.

Suud Arabistan hükümetine yakın Elaph gazetesi, Suudi Arabistan'ın İstanbul başkonsolosluğuna gelerek, gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı infaz ettiği öne sürülen 15 kişilik timin gözaltına alındığını iddia etti.



Gazetenin iddiasına göre, gözaltına alınan kişilere İstanbul'a gitme nedenleri ve ne yaptıkları soruldu.



Suud basınında söz konusu haberin, CNN International'ın Riyad yönetiminin Kaşıkçı cinayetini kabul eden bir rapor yayınlayacağı iddiasından sonra gelmesi dikkatlerden kaçmadı.



Kaşıkçı cinayetini derin devlete yıkacaklar

CNN International, Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürüldüğü düşünülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni bir iddia ortaya atmıştı.

Kaşıkçı olayını soruşturmak için Suudi Arabistan'dan gelen 'ortak çalışma grubu'nun Cemal Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul eden bir rapor hazırladığı belirtiliyor.

CNN’in haberine göre, Suud yönetiminin raporunda, “Cemal Kaşıkçı'ya kaçırılma niyetiyle operasyon düzenlendi. Ancak Kaşıkçı 'işlerin ters gitmesi' nedeniyle hayatını kaybetti” denilecek.

Öte yandan raporda, Kaşıkçı'nın kaçırılmasının hükümetin onayı olmaksızın gerçekleştirildiğine de dikkat çekileceği belirtiliyor. Yeni Şafak