Amerika Savunma Bakanı Esper "Ya F-35 ya S-400. İkisi olmaz." şantajı yaptı. Türkiye ise savaş uçağı konusunda alternatif arayışında. Özellikle de SU 57 tipi uçakların ortak üretimi konusu masada. İki ülke yetkilileri Moskova'da görüşmelere devam ediyor. Rusya'nın bir diğer teklifi ise üretim çalışmaları devam eden millî savaş uçağı TF-X'e motor vermek

Amerika Savunma Bakanı yanında Genelkurmay Başkanı ile kameraların karşısına geçti. "Ya F-35 ya da S-400" dedi.



Amerika Genelkurmay Başkanı Dunford ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Amerika Savunma Bakanı Mark Esper, Türkiye'ye yönelik S-400 baskısını sürdürdü. Ancak Türkiye alternatif arayışında.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu görüntü ile ilk sinyali verdi. Ortak basın açıklamasında da savunma sanayiinde iş birliği gündemdeydi.



Özellikle SU-57'lerde ortak üretim masada.



Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir görüşmeler için Moskova'da kaldı. Süreci iki ülkenin yetkileri görüşecek.



Rusya'nın bir teklifi de Türkiye'nin 5'inci nesil savaş uçağı TF-X için motor tedariği sağlamak.



Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, destek vermeye hazır olduklarını belirtmişti.



ulusal.com.tr