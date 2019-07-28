Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar haberleri... ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da açıklama yaptı! "S-400 için Türkiye'yi suçlamıyorum"

Amerika Başkanı Daonald Trump, S-400 gerilimine ilişkin Beyaz Saray'da bir açıklama yaptı. Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi

Türkiye ile Amerika arasında devam eden S-400 gerilimine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni bir açıklama geldi.



Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için suçlamadığını söyledi.



Türkiye'nin milyarlarca dolarlık 125 adet F-35 savaş uçağı sipariş ettiğini belirten ABD Başkanı Trump, "Zor bir durum. Türkiye'yi S-400 alması konusunda suçlamıyorum çünkü Obama döneminde meydana gelen birçok durum ve problem mevcut. Felaket olan bu mesele Obama yönetimine dayanıyor. Durumu değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.



"ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası" yaptırımları da sorulan ABD Başkanı, yaptırımlar ve zamanına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.



İki ülke arasında devam eden S-400 gerilimi ABD basınında da sıkıça tartışılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya'daki G-20 zirvesi görüşmesinde Trump'a "yaptırım olursa sizi İncirlik'ten çıkarırız dediği, bu nedenle de ABD başkanının Türkiye'ye yaptırım uygulama konusunda çekimser davrandığı" haberleri yer almıştı.



ulusal.com.tr



