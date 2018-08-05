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Son Dakika: 3 NATO Askeri saldırıda hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.

Son Dakika: 3 NATO Askeri saldırıda hayatını kaybetti

Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusunda devriye görevi yapan NATO konvoyunun intihar saldırısına uğradığı belirtildi.

Saldırıda 3 NATO askerinin öldüğü ifade edilen açıklamada, bir ABD askeriyle 2 Afgan askerinin yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'ın Parvan vilayeti valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, intihar saldırısının Parvan'ın Hilazey bölgesinde düzenlendiğini kaydetti.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Afganistan #saldırı #asker #nato
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