Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Afganistan'ın doğusunda devriye görevi yapan NATO konvoyunun intihar saldırısına uğradığı belirtildi.
Saldırıda 3 NATO askerinin öldüğü ifade edilen açıklamada, bir ABD askeriyle 2 Afgan askerinin yaralandığı kaydedildi.
Afganistan'ın Parvan vilayeti valiliği sözcüsü Vahide Şahkar, intihar saldırısının Parvan'ın Hilazey bölgesinde düzenlendiğini kaydetti.
Hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklanmazken saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.
Afganistan'ın doğusunda düzenlenen intihar saldırısında 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.