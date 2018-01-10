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Son dakika: 7,6 büyüklüğünde deprem: 9 ülke birden sallandı! Tsunami uyarısı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras açıklarında 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Meksika, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Belize, Küba, Jamaika ülkelerini de salladı. Depremin ardından tsunami alarmı verildi

Son dakika: 7,6 büyüklüğünde deprem: 9 ülke birden sallandı! Tsunami uyarısı

Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ın kuzeyinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Karayip Denizi'nde Honduras'ın kuzeyindeki Santanilla Adaları'nın doğusunda 7,6 büyüklüğünde yer sarsıntısı olduğunu duyurdu.

USGS, depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini açıkladı.

Yerel basında, can ve mal kaybı olup olmadığının henüz bilinmediği sarsıntının ardından bölgede "tsunami alarmı" verildiğine dair haberler yer aldı.

9 ÜLKE SALLANDI

USGS verilerine göre, Honduras ve Cayman Adaları arasında meydana gelen büyük deprem Meksika, Nikaragua, Guatemala, El Salvador, Belize, Küba, Jamaika, gibi ülkelerde de hissedildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #deprem #amerika #Honduras
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