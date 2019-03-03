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Son Dakika: ABD'de araç kalabalığa daldı, ölüler var

ABD'nin Louisiana eyaletinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı

Son Dakika: ABD'de araç kalabalığa daldı, ölüler var

Ülke basınında yer alan habere göre, polis yetkilileri, New Orleans kentindeki Esplanade Caddesi'nde kalabalığın arasına dalan bir otomobilin çarptığı iki kişinin yaşamını yitirdiğini, sekiz kişinin yaralandığını bildirdi.

Yetkililer, yaralıların çevre hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
 
Sürücü gözaltına alındı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #Ölü #kaza #abd
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