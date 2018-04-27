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Son Dakika: ABD'de tutuklu Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu. ABD'de tutuklu Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Son Dakika: ABD'de tutuklu Türk vatandaşları serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından soruları yanıtladı.

Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, Menbiç'teki YPG varlığına ilişkin, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de, Kandil'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

Çavuşoğlu, "Pompeo'yu kararlı gördüm, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, "ABD'deki tutuklu Türkler serbest bırakıldı." dedi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #abd
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