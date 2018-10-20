ABD Başkanı Trump, Cemal Kaşıkçı ile ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklama geldi.



ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından açıklama yaptı. Trump, "Silah anlaşmasını iptal edemeyiz ama yapılabilecek başka şeyler var. Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğu bilinmiyor, bu rahatsızlık verici" dedi.





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