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Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, alınan Türkiye kararını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yetkili bir ismin, CNN yayın kuruluşuna açıkladığı Türkiye kararı belli oldu. Buna göre, ABD tarafından alınan karar çerçevesinde Türkiye'ye yapılan Patriot teklifi resmen geri çekildi

Son dakika! ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, alınan Türkiye kararını açıkladı

CNN’e konuşan bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, “Türkiye’ye sürekli S-400 hava savunma sistemini teslim alırsa, son Patriot teklifimizi geri çekeceğimizi söyledik. Patriot teklifimizin süresi doldu” ifadesini kullandı.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son PATRIOT teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. PATRIOT teklifimizin süresi doldu" dedi.

Patriot teklifinin geri çekilmesi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasına Washington Yönetimi tarafından verilen son yanıt olarak değerlendiriliyor.

ABD daha önce de Türkiye’yi ortak üreticileri arasında yer aldığı F-35 programından çıkarmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #abd #türkiye #cnn #Patriot #dışişleri bakanlığı
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