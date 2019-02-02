Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması INF'yi çiğnediğini söyledi. Putin, Rusya'nın da INF Anlaşması'ndan çekildiğini duyurdu. Putin ayrıca, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına, ABD ile silahsızlanma konuşmalarına başlamamalarını talimatını da verdi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan çekilmesini, 'Rusya'nın uzun zamandır süren ihlallerine' bağlayarak Moskova'yı suçlamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yanıt geldi.



Putin, ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF)'den çekilme kararının ardından ülkesinin de Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı askıya aldığını duyurdu.



Putin ayrıca, Dışişleri ve Savunma bakanlıklarına, ABD ile silahsızlanma konuşmalarına başlamamalarını da söyledi.



ABD 6 AY İÇİNDE AYRILMIŞ OLACAK



Trump, yaptığı yazılı açıklama ile ABD'nin, INF Anlaşması'ndan çekilmesine açıklık getirerek, "Müttefiklerimize ve dışarıdaki birliklerimize doğrudan tehdit teşkil eden füze sistemlerini gizlice geliştiren Rusya, çok uzun zamandır Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı ihlal ediyor ve bu durum cezasız kalıyordu." değerlendirmesinde bulunmuştu.



ABD'nin, 2 Şubat'tan itibaren INF Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini artık yerine getirmeyeceğini vurgulayan Trump, Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 6 aylık sürecin sonunda anlaşmadan tamamen ayrılmış olacaklarını belirtti.



"Tüm NATO müttefiklerimiz bu konuda bizi desteklemektedir. Çünkü onlar, Rusya'nın ihlallerinin meydana getirdiği tehdidi anlıyorlar." ifadesini kullanan Trump, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir anlaşmaya uyduğunu, fakat artık Rusya'nın sorumluluğunu yerine getirmemesine katlanmayacaklarını kaydetti.



Nükleer silahların etkili şekilde kontrolü konusunda ilgili tüm ülkelerin üzerine düşen yükümlülüğü yerine getirmesi gerektiğini belirten Trump, "Bu kriterleri yerine getiren silah kontrol müzakerelerini yapmak üzere Rusya ile temas kurmaya hazırız. Daha da önemlisi bu gerçekleşirse belki de tarihte ilk kez (Rusya ile) ekonomik, ticari, siyasi ve askeri düzeyde olumlu ilişkiler geliştirebiliriz. Bu, hem Rusya ve ABD için fantastik, hem de dünyanın kalanı için harika bir şey olurdu." görüşünü dile getirdi.



ulusal.com.tr