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Son Dakika: ABD'de helikopter gökdelene çarptı

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştüğü bildirildi.

Son Dakika: ABD'de helikopter gökdelene çarptı

ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesinde bir helikopterin gökdelene çarparak düştü.

New York İtfaiye Departmanından yapılan açıklamaya göre, bir helikopter Manhattan'ın orta bölgesinde Times Meydanı'na yakın bir alandaki gökdelenin son katına çarptı. 

Binanın son katına düşen helikopterin alev aldığı, olaya itfaiye ve polis ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi. 

New York Valisi Andrew Cuomo da olay yerindeki gazetecilere yaptığı açıklamada, "Helikopterin bu binaya inmek istemesinin nedenini bilmiyoruz. Bu rutin bir iniş değil." diye konuştu. 

Amerikan basınına yansıyan haberlerde, olayda ilk belirlemelere göre bir kişinin öldüğü bilgisi yer aldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #new york
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