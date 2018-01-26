Yemen'den Cibuti'ye doğru hınca hınç dolu hareket eden bota silahlı saldırı düzenlendi. Alabora olan botta en az 30 Afrikalı göçmen öldü.

Yemen açıklarında batan teknede en az 30 Afrikalı göçmen yaşamını yitirdi.



Uluslararası Göç Örgütü, aşırı kalabalık botta 152 Somali ve Etiyopyalı göçmenin bulunduğunu bildiriyor.



23 Ocak'ta Aden kıyısındaki El Buraka sahilinden Cibuti'ye doğru hareket eden bota ateş açıldı.



Çalkantılı yıllar geçiren Yemen'de İran destekli Husiler'le Suudi Arabistan ve müttefiklerinin desteklediği merkezi hükümet güçleri yaklaşık üç yıldır savaşıyor.



İç savaşta on binlerce insan yaşamını yitirirken, Yemen büyük bir açlık ve kıtlıkla da mücadele ediyor./Milliyet