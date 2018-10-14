Almanya'da Cessna tipi bir uçak Hesse eyaletinde kalabalığın üstüne düştü

Almanya’da Cessna tipi uçak gösteri uçuşu yaptıktan sonrasında piste iniş yaparken kontrolden çıkıp izleyicilerin arasına daldı. Kaza 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.



Kaza, 15.45 sıralarında Hessen eyaletinin doğusunda bulunan Wasserkuppe Dağı’ndaki piste yakın seyir bölümünde meydana geldi. Gösteri uçuşu yapan Cessna tipi uçak piste iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak seyircilerin bulunduğu seyir bölümüne daldı.



Nedeni bilinmeyen kaza nedeniyle yaralananlar bölgedeki hastanelere kaldırıldı.



Kazada 3 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililerin kaza ile ilgili çok yönlü araştırma yaptığı kaydedildi.



