banner1002
Azerbaycan'da deprem
Azerbaycan'da deprem
Erdoğan ve Çipras'tan açıklama
Erdoğan ve Çipras'tan açıklama
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Abdulmehdi'den Trump'a yanıt
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak
Meclis nadir görülen hastalıkları araştıracak

Son Dakika: Azerbaycan'da deprem

İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika: Azerbaycan'da deprem

Azerbaycan'ın İsmayıllı bölgesinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Azerbaycan Milli İlimler Akademisi Sismik Hizmetler Merkezinden yapılan açıklamada, İsmayıllı bölgesinde yerel saatle 23.31'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin, başkent Bakü'den 151 kilometre uzakta, 8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Bakü ve diğer illerde de hissedilen depremde herhangi bir hasar veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Azerbaycan
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.