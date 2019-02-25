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Son Dakika: Beşar Esad İran'da

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad İran'ın başkenti Tahran'da

Son Dakika: Beşar Esad İran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından İran dini lideri Ayetullah Seyyid Hamaney ile görüştü.

Beşar Esad'a Tahran ziyaretinde Askeri ve Ekonomi kurmaylarının da eşlik ettiği gelen bilgiler arasında.

Kamuoyunda sürpriz ziyaret olarak karşılanan ziyaret öncesinde, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri, Şam'ı ziyaret etmişti.

Etiketler; #beşar esad #suriyeiran
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