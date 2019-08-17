Keşmir meselesi uluslararası boyutta tartışılmaya devam ediyor. Hint Savunma Bakanı nükleer doktrinlerini değiştirme tehdidinde bulundu. Pakistan Başbakanı ile ABD Başkanı telefonda görüştü. Çin ise Hindistan'ın Keşmir kararını tanımadığını açıkladı

Keşmir meselesi nedeniyle Pakistan Hindistan arasındaki gerilim her geçen gün artıyor. Hindistan ise son olarak Pakistan'ı nükleer güç kullanmakla tehdit etti. Açıklamayı Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh yaptı.



Hindistan Savunma Bakanı ülkesinin nükleer güç kullanan ilk taraf olmayacağı doktrinini değiştirebileceklerini söyledi.



Hindistan, 2003 yılında yayınladığı nükleer doktrini kapsamında, nükleer silahları yalnızca Hint askeri gücüne karşı yapılacak bir nükleer saldırı karşısında kullanmayı taahhüt ediyor.



Hint tarafında bu gelişmeler yaşanırken Pakistan Başbakanı İmran Han, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısında bulundu.



Han-Trump telefon görüşmesinin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın artan gerginliğin diyalog yoluyla azaltılması gerektiğini önerdiği belirtildi. Pakistan tarafından yapılan açıklamada iki liderin, konuya ilişkin "sürekli" irtibat halinde olma konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.



Öte yandan BM Güvenlik Konseyi de Çin'in talebi üzerine Hindistan'ın Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı statüsüne son vermesi kararını görüşmek üzere kapalı oturumda toplandı.



Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, Hindistan'ın tek taraflı adımının Çin için ''hükümsüz'' olduğunu söyledi.



Zhang, "Hindistan'ın bu uygulaması Çin'in ulusal çıkarlarına ters düşüyor, sınır bölgelerinde barışın sağlanmasına yönelik ikili anlaşmaları ihlal ediyor" şeklinde konuştu.



Bölgedeki gerilim sürüyor. Hindistan'ın yarım asırdan uzun süre Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesini 5 Ağustos'ta iptal etti. O günden bu yana Cammu Keşmir'de yoğun güvenlik önlemleri ve kısıtlamalar devam ediyor.



Hint yetkililer, Cammu Keşmir'de hayatın normale döndüğünü savunuyor. Uluslararası basın ise bölgede internet, cep telefonları, sabit hatların kesilmesi dâhil kısıtlamaların sürdüğünü, yollarda hala barikatların görüldüğünü bildiriyor.



ulusal.com.tr

