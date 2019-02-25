banner1002
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
400 ABD askeri ve zırhlılar Bulgaristan'a geliyor
Hocalı katliamının 27. yılı
Hocalı katliamının 27. yılı
Özge Kanbay yaşamını yitirdi
Özge Kanbay yaşamını yitirdi
Bakanlıktan müdür ve müdür yardımcıları için sınav açıklaması
Bakanlıktan müdür ve müdür yardımcıları için sınav açıklaması

Son Dakika: Cevad Zarif istifa etti

İran Dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı. 

Son Dakika: Cevad Zarif istifa etti

İki dönemdir Hasan Ruhani kabinesinde Dışişleri bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in istifasına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.  

Cevat Zarif Paylaşımında, “ Aziz ve yürekli İran milletine, değerli yöneticilerine geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görevim boyunca eksiklerim ve görevi sürdüremeyişimden ötürü samimiyetleözür dilerim esenlikle kalın” ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi. 


Yakup Aslan/ Tahran
ulusal.com.tr

Etiketler; #cevad zarif #iran
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.