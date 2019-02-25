İran Dışişleri bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından istifa ettiğini açıkladı.

İki dönemdir Hasan Ruhani kabinesinde Dışişleri bakanlığı görevini yürüten Cevad Zarif'in istifasına dair henüz resmi bir açıklama yapmadı.



Cevat Zarif Paylaşımında, “ Aziz ve yürekli İran milletine, değerli yöneticilerine geride kalan 67 ay içindeki nezaketleri için teşekkür ediyorum. Görevim boyunca eksiklerim ve görevi sürdüremeyişimden ötürü samimiyetleözür dilerim esenlikle kalın” ifadelerini kullandı.



İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberinde Dışişleri Bakanlığından bir yetkilinin istifa kararını teyit ettiği kaydedildi.





Yakup Aslan/ Tahran

ulusal.com.tr