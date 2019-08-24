Çin ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki küresel rekabet iki ülkeyi sık sık karşı karşıya getiriyor. Çin ABD'li şirketlere yaptırım uygulayacağını söyledi. Trump, ABD'li şirketlere Çin dışında alternatif aramaları çağrısı yaptı. İki ülke karşılık gümrük vergilerini de artırdı

Çin ile ABD arasında süren güç rekabeti vergiler ve askeri manevralarla sürüyor.



Çin'in Tayvan'a F-16 satışında yer alan ABD'li şirketlere yaptırım kararını açıklamasının ardından ABD'li savaş gemisi Tayvan Boğazı'ndan geçiş yaptı.



Ticaret Savaşı olarak nitelendirilen gümrük vergileri de iki ülke tarafından karşılıklı olarak artırılmaya devam ediyor.



ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ABD ürünlerine getirdiği ek gümrük vergilerine misilleme olarak, Çin'e karşı gümrük vergilerini yüzde 5 artırdıklarını duyurdu.



Sosyal medyada açıklama yapan ABD Başkanı, ABD'nin her yıl, Çin üzerinden yüz milyarlarca dolar kaybettiğini ve önceki ABD yönetimlerinin buna izin verdiğini öne sürdü.



Çin Maliye Bakanlığı, perşembe günü 75 milyar dolar değerindeki ABD ürününe, gümrük vergisini yüzde 5 ya da yüzde 10 oranında artıracaklarını açıklamıştı. Trump aybaşında 300 milyar dolarlık Çin ürününe yüzde 10 ilave vergi koyacaklarını duyurmuştu.



Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in ek vergileri açıklamasının ardından Çin'deki ABD'li şirketlere "evinize dönün" çağrısı yaptı, "Yıllar yılı devasa miktardaki para Çin tarafından ABD'den kazanıldı ve çalındı, bu durmalı. Bu nedenle, büyük Amerikan firmalarımıza, şirketlerini evlerine getirmeleri ve ürünlerini artık ABD'de üretmeleri de dâhil olmak üzere, bir an önce Çin'e bir alternatif aramaya başlamalarını söyledik." dedi.



ulusal.com.tr