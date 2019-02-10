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Son Dakika: Çin, Abdurehim Heyit'in görüntülerini yayınladı!

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede tutuklu bulunduğu sırada öldüğü iddia edilen Abdurehim Heyit'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Son Dakika: Çin, Abdurehim Heyit'in görüntülerini yayınladı!

Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede tutuklu bulunduğu sırada öldüğü iddia edilen Abdurehim Heyit'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, dün  yaptığı açıklamada, Heyit'in, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bir hapishanede öldüğünü iddia etti.

Sincan Uygur Özerk Bölgesi Basın Ofisi söz konusu iddiayı yalanladı. Basın Ofisi'nin bugün Çin Medya Grubu'na sağladığı bilgilere göre, 57 yaşındaki Heyit Xinjiang Şarkı ve Dans Topluluğu'na bağlı olarak müzisyenlik yapıyordu.

Daha sonra ulusal güvenliği zedeleyici girişimlerde bulunması nedeniyle tutuklanan Heyit'in sağlık durumunun şu anda iyi olduğu tespit edildi.

Ne olmuştu?
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını ihlal eden uygulamalar olduğunu öne sürmüştü. Aksoy, İnsan hakları ihlallerinin son iki yıl içerisinde ağırlaştığını ve uluslararası toplumun gündemine taşındığını ifade etmişti. Çin'i hedef alarak BM Genel Sekreterini de göreve çağıran ve Uygur Türkü Abdurehim Heyit'in hapishanede öldüğünü iddia eden Aksoy, "Çin makamlarını, Uygur Türklerinin temel insan haklarına saygı göstermeye ve toplama kamplarını kapatmaya davet ediyoruz" demişti.
 

Etiketler; #çin
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