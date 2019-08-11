Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong'da yaşanan olayları kışkırtan açıklamalar gelen İngiltere'yi uyardı. Hong Kong'un artık bir "İngiliz sömürgesi" olmadığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'yi Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlardan uzak durmaya davet etti

Çin, İngitere'yi uyardı. Hong Kong'un artık bir 'İngiliz sömürgesi' olmadığını belirten Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, İngiltere'nin Çin'in iç işlerine müdahale eden davranışlarını bırakmasını talep etti.



Çinli sözcü, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'ın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carry Lam ile telefonla görüşmesi yapması üzere Londra'ya ne tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, İngiltere'nin Hong Kong üzerinde egemenlik, siyaset ve denetim hakkı olmadığını ve bölgeye herhangi bir dış müdahaleye müsamaha gösterilemeyeceğini vurguladı.



Sözcü Hua, ayrıca, İngiliz yönetiminin, Hong Kong'a yönelik eleştirilerini ve yangına körükle gitmeyi bırakması gerektiğinin altını çizdi.



Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar 2 ayı geride bıraktı. Göstericiler Hong Kong Havalimanı'nda 2 gündür oturma eylemi yapıyor.



ulusal.com.tr

