Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyon kanalında gündeme dair soruları yanıtlıyor. Erdoğan, ''Trump'ın yapacağı açıklamada DEAŞ'e karşı zafer ilanı olabilir'' dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Soçi Zirvesi) Çok çok verimli, çok çok faydalı oldu." dedi.



Erdoğan şunları söyledi:

"İkinci turunda tekrar Soçi'den başlayıp beşincisini de inşallah Türkiye'de yapacağız. Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı."



Suriye'de çözüm

Türkiye'de artık, Suriye'de düzenin kurulacağı izlenimi oluşmaya başladı.



Trump'ın beklenen açıklaması

Erdoğan, "Şunu kesinlikle söyleyecektir; 'DEAŞ'a karşı zaferi kazandık' Yani bir zafer ilanı olabilir." ifadelerini kullandı.



Suriye'den çekilme

Trump yönetimi kendi içinde uzlaşıdan uzak bir görünüm sergiliyor.



FETÖ elebaşının iadesi

Erdoğan, "Maalesef ABD hala samimi davranmıyor. Biz iade sürecinin şu anda takipçisiyiz. Bir kısmını paketledik, yeni paketler de gelecek." dedi.



Kaşıkçı cinayeti

Erdoğan, "CIA, daha bütün ağırlığını buna koymuş değil, ABD'nin ağırlığını koyması lazım. Elimizdeki belgelerin tümünü vermiş değiliz. Bu işi uluslararası mahkemeye taşıma noktasında kararlıyız." ifadelerini kullandı.



ErdMacron'un 24 Nisan açıklaması

Macron'a "daha siyasette yenisin, tarihini öğren" dedim. Bizim tarihimizde soykırım yoktur.



Avrupa Birliği süreci

Biz Müslümanız, bizi Müslüman olduğumuz için almadılar. Çıkın açıklayın bunu, bunu da açıklayamıyorlar.





Yeni askerlik sistemi

Belli bir noktaya askerlikte gelindi. Nihai noktayı koymuş değiliz. Ancak yeni askerlik sistemi çalışmalarında milletimizin askerlikten bağlarını koparmadan, TSK'nın ihtiyacının karşılandığı, vatandaşların askerlik eğitimi aldığı kamuoyunda olumlu görülecek sistem düşünüldü. Belli bir aşamaya gelindi. Özellikle 6-9-12 şeklinde şuan belirlenmiş şeklinde. Bunların er-erbaş durumu sözkonusu. Bunun yanında yedek subaylık sözkonusu.

12 ayı yedek subaylık olarak da gündeme getiriyoruz. Yedek subaylık olayını ciddi manada önemsiyoruz, yetişmiş insanlardan TSK'da istifade edelim. Konuyla ilgili olarak da 12 olarak gözükse de bunun 1 ayı izin olarak geçiyor. 3 ay temel eğitim var.

Dövizli ile bedelli askerliğin karşılığı aynı olacak.



Kartal'da çöken bina

Erdoğan, "Bay Kemal, 21 kişinin şehit olduğu böyle bir vakada sen neredesin?" dedi.



IMF

Erdoğan, "(IMF) CHP yine bunu gündeme getirip duruyor. IMF daha 1-2 sene önce bizden borç istedi." şeklinde konuştu.



Bahçeli ile ortak miting

Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile ortak mitingler de inşallah yapacağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Bu 4 parti bir araya gelmiş olabilir, 20 çürük yumurtadan 1 tane sağlam yumurta olmaz." dedi.