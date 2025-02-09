Son dakika… Ege’de deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre, Ege Denizi’nde bugün 7 kilometre derinlikte 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, 28 Ocak’tan bu yana sismik hareketliliğin arttığı Santorini Adası’nın kuzeydoğusunda olduğu belirtildi.

Deprem, Yunanistan ve Türkiye’nin batı kıyılarında da hissedildi. Şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına dair resmi bir açıklama yapılmadı.