Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Suriye konularını görüştüğü belirtildi.



Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.



Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.



Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı.



Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.



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