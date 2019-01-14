banner1002
Ankara'dan Trump'a peş peşe tepki
Ankara'dan Trump'a peş peşe tepki
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
CHP'den 'Sayısal Loto'da şaibe' iddiası
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
VakıfBank'tan kredi yapılandırması açıklaması
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da sokağa çıkma yasağı

Son Dakika: Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Son Dakika: Erdoğan ile Trump görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada, iki liderin ABD ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler Suriye konularını görüştüğü belirtildi.

Erdoğan, Trump'a Suriye'den çekilme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade edip, Türkiye'nin ABD'ye her türlü desteğe hazır olduğunu bildirdi.

Erdoğan-Trump görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılmış güvenli bir bölge oluşturulması fikri de ele alındı.

Erdoğan, Türkiye'nin Kürtlerle hiçbir sorunu olmadığını, ulusal güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütleri ile mücadelenin amaçlandığını vurguladı. 

Görüşmede, ayrıca ikili ekonomik ilişkilerin ileri seviyelere yükseltilmesi hususunda mutabık kalındı.

Ayrıntılar geliyor...
 

Etiketler; #tayyip erdoğan #abd #donald trump
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.