Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcisinin geri çekti.

Filistin, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki temsilcisinin geri çekti.



ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ile başlayan gerginliğin ardından dün Gazze’de yaşanan katliam sonrası Filistin, ABD’deki temsilcisini geri çektiğini açıkladı.



Daha önce de, BM'de Kudüs tasarısının 14 olumlu oya karşılık ABD'nin tek oyuyla veto edilmesinden sonra bu ülkenin Filistin ve barış konusunda tarafsızlığını yitirdiği belirtilmişti.

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BMGK Filistin gündemiyle toplandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Filistin gündemiyle toplandı. Toplantıya, katılan Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur da bir konuşma yaptı.





ulusal.com.tr