TSK, Fırat'ın Doğusunu vurdukça ABD'den art arda açıklamalar geliyor. ABD'li sözcüler Türkiye ile "müttefik olduklarını" vurgularken Menbiç benzeri bir harekat tarzından bahsediyorlar...

Türkiye Fırat'ın Doğusunu hedef almaya devam ediyor. 28 Ekim'de TSK'nın terör örgütü YPG/PKK'nın Zor Mağar'daki mevzilerini obüslerle vurmasıyla başlayan askeri müdahale aralıklarla devam ediyor.



Fırat'ın doğusuna operasyon hazırlıkları kapsamında önceki gece ise Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi karşısında bulunan Ayn el Arab bölgesi obüs atışlarıyla hedef alındı. Toplam 10 PKK'lı öldürüldü. Böylece PKK'nın işgali altındaki Fırat'ın doğusu bir hafta içinde ikinci kez vurulmuş oldu.



Amerika'nın binlerce TIR silahla besleyerek kalıcı kılmaya çalıştığı PKK/PYD mevzileri vuruldukça ABD'den konuyla ilgili art arda açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye'nin hareketleriyle ilgili farklı tonlarda ifadeler kullanıldı.



Son olarak ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino basın brifinginde yaptığı açıklamada Türkiye ile müttefik olduklarını iddia etti:



Ancak ABD'li sözcü, ABD askerlerinin güvenliğinden endişe duyduğunu belirterek Türkiye ile ABD'nin Menbiç'teki gibi işbirliği yapması gerektiğini söyledi:



Pentagon sözcüsü Sean Robertson ise önceki gün yaptığı açıklamada, TSK'nın YPG/PKK hedeflerini vurmasının ardından ortak düşmanın IŞİD olması gerektiğini, durumu yatıştırmak için görüşme yaptıklarını söyledi.



ulusal.com.tr