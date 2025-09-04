Son dakika: Google, Gmail ve Youtube çöktü!

Dünyanın en büyük arama motoru Google ve ona bağlı e-posta servisi Gmail, ayrıca popüler video platformu YouTube, 4 Eylül 2025 tarihinde saat 10 suları itibariyle erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, söz konusu platformlara giriş yapamadıklarını bildiriyor.

Henüz resmi bir açıklama gelmezken, erişim problemi nedeniyle milyonlarca kullanıcı bağlantı sorunlarıyla karşılaşıyor. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.