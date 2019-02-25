Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad İran'ın başkenti Tahran'da

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya gelen Suriye Cumhurbaşkanı görüşmenin ardından İran dini lideri Ayetullah Seyyid Hamaney ile görüştü.



Beşar Esad'a Tahran ziyaretinde Askeri ve Ekonomi kurmaylarının da eşlik ettiği gelen bilgiler arasında.



Kamuoyunda sürpriz ziyaret olarak karşılanan ziyaret öncesinde, İran Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri, Şam'ı ziyaret etmişti.



Beşar Esad, İran devleti ve halkına teşekkür etti

Bazı analizlerde Suriye işinin bittiğinin dile getirildiğini ifade eden Beşar Esad, ‘’İran ve Suriye hüvviyet sahibi milletlerdir ve bugünkü başarılar fedakarlıkla elde etmiştir bunlar direnişin yanında yer almanın sonucudur. ‘’ dedi.



Amerika ve bölgesel müttefiklerinin ülkesindeki çeşitli etnik gruplar arasında ayrıştırma yaratma çabalarına değinen Esat, ‘’Bu sonuçar ters etki yapmıştır ve bugün Suriye’de Kürtler ve aşiretlerin hükümet ile iyi ilişkileri vardır ve hatta daha önce hükümet aleyhine çatışan bazı gruplar bugün Amerika ve Arabistan’a rağmen hükümet ile birlikteler. ‘’ dedi.







İslam Devrimi Lideri, görüşmede Suriye'nin zaferi ve ABD'nin bölgedeki kuklalarıyla beraber uğradığı yenilginin Suriye halkı ve Cumhurbaşkanının gösterdiği direnişle gerçekleştiğini belirterek, "İran İslam Cumhuriyeti, Suriye devleti ve halkına verdiği desteği direniş hareketlerine verdiği yardım olarak biliyor ve bundan onur duymaktadır" dedi.







Ayetullah Hamanei, İran'ın sadıkane bir şekilde Suriye krizinin başından beri bu ülke halkı ve devletinin yanında durduğunu kaydederek, "Suriye, kendi halkının direnişi ve desteği sayesinde bölgede ABD, Avrupa ve müttefiklerinin oluşturduğu ittifak karşısında durdu ve zafere ulaştı" ifadelerini kullandı.



Hamaney, Suriye devleti ve halkının direniş gücü ve azminin korunup arttırılması gerektiğine vurgu yaparak, Suriye Cumhurbaşkanı'na, "Şahsınız gösterdiğiniz direnişle Arap dünyasının kahramanı oldunuz ve Direniş bölgede sizin vesilenizle daha çok güçlenip onurlandı." dedi.



Yakup Aslan/ İran

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