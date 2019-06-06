Dünyaca popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp çöktü. Saat 12.30 sıralarından itibaren kullanıcıların yüzde 64'ü WhatsApp'a bağlanamıyor, yüzde 33'lük kesim ise mesaj alamıyor. Sorunun Moskova, Londra, Almanya geneli, Belçika, Hollanda, İtalya ve İspanya'da yaşandığı kaydedildi

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın Hollanda, Almanya ve İspanya ve Hollanda'da çöktüğü ifade edildi.



Popüler raporlama sitesi DownDetector, öğle saatlerinden itibaren ünlü uygulamadaki hizmetlerde sorunların olduğunu kaydetti.



Bazı kullanıcılar mesaj göndermede sıkıntı yaşadığını aktarırken bazı kullanıcılar da hiçbir şekilde bağlantı kuramadıklarını ifade etti.



Konuyla ilgili WhatsApp'tan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Kesintiyi yaşayan kullanıcılar Twitter'dan sorunla ilgili çok sayıda mesaj paylaştı.



ulusal.com.tr



