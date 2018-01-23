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Son dakika haberleri: 6.1 şiddetinde depremle sarsıldılar (Son depremler)

Endonezya'nın Cava adasında 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Son dakika haberleri: 6.1 şiddetinde depremle sarsıldılar (Son depremler)

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Java bölgesinde şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Endonezya'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) Java Adası açıklarında şiddetli bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.



USGS verilerine göre deprem Sukabumi kentinin 104 kilometre açığında gerçekleşti. Sarsıntının derinliği ise 33 kilometre.

Şiddetli deprem, yaklaşık 100 kilometre uzaktaki başkent Cakarta'da da hissedildi.

Etiketler; #endonezya #Cava adası
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