ABD Başkanı Trump "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadelerini kullandı. Hürmüz Boğazında İran Devrim Muhafızları Amerika'ya ait bir insansız hava aracını vurarak düşürmüştü. ABD hava aracının İran hava sahasını ihlal etmediğini iddia etmişti

ABD Başkanı Trump "İran çok büyük bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.



NE OLMUŞTU



İran, Amerika'ya ait insansız hava aracı düşürmüştü.



Amerikan ordusu, İHA'nın İran tarafından düşürüldüğünü kabul etmişti.



Devrim Muhafızları'na ait internet sitesinde yapılan açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Global Hawk tipi İHA'nın vurularak düşürüldüğü kaydedilmişti.



Amerika ise hava araçlarının uluslararası hava sahasında saldırıya uğradığını iddia etmişti.



ulusal.com.tr