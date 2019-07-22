Son dakika haberleri... ABD Başkanı Trump'tan '17 CIA ajanı yakalandı' iddialarına açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın '17 CIA ajanı yakaladı' iddialarını yalanladı

ABD Başkanı Trump, İran'ın 17 CIA ajanını yakaladığına dair iddiaların tamamen yanlış olduğunu belirtti.



Trump attığı twitte şu ifadeleri kullandı.



"İran'ın CIA ajanlarını yakaladığına dair rapor tamamen asılsızdır.



Sıfır gerçeklik.



Dini rejim tarafından ortaya saçılan sadece daha fazla yalan ve propaganda (kendi drone'larını düşürmeleri gibi) ve ne yaptıkları hakkında hiçbir fikirleri de yok.



Ekonomileri ölmüş ve daha da kötüye gidiyor.



İran tamamen bitmiş durumda."



ulusal.com.tr



