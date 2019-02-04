ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Güney California'nın Orange County emniyet yetkilisi Cory Martino, sadece pilotun bulunduğu küçük uçağın Yorba Linda kentinde bir evin üzerine düşmesi nedeniyle pilotun ve evdeki 4 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 2 kişinin yaralandığını açıkladı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirten Martino, düşen uçağın parçalarının etrafa saçıldığını ve caddede bir çukur oluştuğunu söyledi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ABD California eyaletinde küçük uçak evin üzerine düştü. Kazada 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
ABD'nin California eyaletinde küçük uçağın bir evin üzerine düşmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.