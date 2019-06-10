İran ve ABD arasında tansiyon yükselmeye devam ediyor. Amerika, Ortadoğu'daki askeri varlığını artırma yoluna gideceğinin sinyalini verdi. ABD bu kararına gerekçe olarak, İran'dan tehdit geldiği iddiasını gösterdi.

Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı Korgeneral Frank McKenzie, ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığını arttırabileceğinin sinyalini verdi.



Umman Denizi'nde bulunan uçak gemisi USS Abraham Lincoln gemisinde konuşan McKenzie, İran'a karşı denge sağlamak için Ortadoğu'daki Amerikan güçlerini artırmayı önerdiğini kaydetti.



McKenzie, bu kararın gerekçesi olarak, Amerika'nın bölgede bulunan askeri varlığının İran'dan gelebilecek tehditleri azaltmasını gösterdi.



Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı, uzun dönemli ve caydırıcı olabilmesi için bölgedeki ABD varlığının genişletilmesi gerektiğini savundu.



Komutan McKenzie, Amerika tarafından bölgede alınacak ek askeri önlemlerin ne olacağı konusunda ise ayrıntı vermedi.



Bu hafta bölgede Bağdat'ı da içeren bir dizi ziyarette bulunan Amerika Merkez Kuvvetler Komutanı, Amerika'nın Ortadoğu'daki askeri varlığını artırmasının duruma denge getirdiğini öne sürmüştü.



İran'ın tehdit olduğunu ileri süren McKenzie, saldırının 'eli kulağında' olduğunu savunmuştu.





ulusal.com.tr