Suriye’de PKK’lı teröristlere silah-cephane sevkiyatını sürdüren ABD, nisan ayında PKK’ya 30 milyon dolarlık yeni kaynak aktardı. Mayıstan itibaren, 110 bin Suriye Lirası olan PKK’lı teröristlerin maaşlarına da 40 bin lira zam yaptı

Terör örgütü PKK'yı kendi çıkarları için kullanan Amerika, PKK'yı Suriye'de beslemeye devam ediyor.



Geçen ay bölgeye giden ABD Dışişleri ve Pentagon heyeti, Ayn İsa, Rakka ve Kamışlı bölgelerinde bazı temaslarda bulundu. Görüşme sonrasında PKK elebaşılarına yeni karargâhlar yapılması, militan sayısının artırılması ve maaşlarının yükseltilmesi amacıyla 30 milyon dolarlık mali destek yapıldı.



Yeni Şafak’ın haberina göre Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Ekrem Dede, ABD heyetinin terör örgütü PKK yönetimine, "2019 sonu itibariyle ‘asker’ sayınız 110 bine ulaşmalı' talimatını verdiğini söyledi.



Dede, ABD’nin Suriye’deki PKK’lı teröristlerin maaşına zam yaptığını da bildirdi. Her PKK’lının 150 bin Suriye Lirası yani 220 ABD Doları maaş alacağı duyuruldu.



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