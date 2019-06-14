ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan A. Sales’in Türkiye ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada "Büyükelçi Sales, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki güçlü işbirliğine vurgu yaparak, 'Amerika Birleşik Devletleri’nin, PKK, El Kaide ve IŞİD’den kaynaklanan terör tehdidiyle mücadele konusunda müttefiği Türkiye’nin yanında olduğunu' belirtmiştir" ifadelerini kullandı

ABD Ankara Büyükelçiliği, ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Büyükelçi Nathan A. Sales’in Türkiye ziyaretiyle ilgili açıklama yaptı.



Açıklama şu şekilde:



"Büyükelçi Nathan A. Sales, 13 Haziran 2019 tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Prof. Dr. Gülnur Aybet ile bir araya gelmiştir. Görüşmelerde, PKK ile mücadele, El Kaide ve IŞİD’i yenilgiye uğratmaya yönelik küresel çabalar, yabancı teröristlerin ülkelerine iadesi ve kovuşturmaya tabi tutulmaları, sınır güvenliği ve teröristlerin seyahat etmelerinin engellenmesi ile terörizmin finansmanıyla mücadele konuları ele alınmıştır. Büyükelçi Sales, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında terörle mücadele konusundaki güçlü işbirliğine vurgu yaparak, 'Amerika Birleşik Devletleri’nin, PKK, El Kaide ve IŞİD’den kaynaklanan terör tehdidiyle mücadele konusunda müttefiği Türkiye’nin yanında olduğunu' belirtmiştir."



ulusal.com.tr