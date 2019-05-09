ABD Dışişleri Bakanlığı, YSK’nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türk yetkililere bu seçim sürecini yasalara uygun şekilde sürdürme çağrısı yapıyoruz. Bu olağandışı durumu not ediyoruz" denildi.

Dışişeri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamada, “özgür ve adil seçimlerin yapılması ve meşru seçim sonuçlarının kabul edilmesi her demokrasi için esastır” deniyor.



Açıklamada ayrıca, “Yüksek Seçim Kurulu 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını onayladıktan sonra seçimi tekrar etme kararı almıştır. Biz de Türkiye’nin diğer dostları gibi bu sıra dışı kararı not ediyoruz” ifadesi yer alıyor.



Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Türkiye’nin “uzun ve onurlu bir demokrasi geleneğinden” geldiğine dikkati çeken ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması “Türk yetkililere bu (yeni) seçimi kanunlar çerçevesinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na (AGİT), NATO müttefiki olarak konumuna ve Avrupa Birliği’ne üyelik isteğine uygun şekilde düzenleme” çağrısı yapıyor.