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Son dakika haberleri... ABD Teksas'ta AVM'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. El Paso kentinde bir kişi, alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Saldırıda yaralananların olduğu belirtildi

Son dakika haberleri... ABD Teksas'ta AVM'de silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişinin alışveriş merkezinde etrafa ateş açtığı bildirildi.

El Paso Polis Merkezinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, saldırı bilgisi teyit edilirken, bölgedeki insanlara Cielo Vista alışveriş merkezinden uzaklaşmaları uyarısında bulunuldu.

Bölgeden gelen yerel haberlerde, saldırganın hala söz konusu alışveriş merkezinin yakınlarında olduğu ve saldırıda yaralananların bulunduğu belirtildi.

Haberlerde alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye polis takviyesinin yapıldığı ifade edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #abd #teksas #silahlı saldırı
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