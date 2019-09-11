Son dakika haberleri! ABD Ticaret Bakanı Ross'tan Türkiye'ye olası yaptırım açıklaması

ABD Ticaret Bakanı Ross, Türkiye ile ilgili açıklamalar yaptı.

Ross, şunları söyledi:

"Türki̇ye'ni̇n ABD'ye 50 mi̇lyar dolar i̇hracatı toplam ticaret hacmi̇mi̇zi̇n %1'i̇ düzeyi̇nde.

Ti̇caret anlaşmalarını müzakere etmek yıllar alır.

Mnuchin'i̇n yaptırım açıklamasında yeni̇ bi̇r şey yok. CAATSA kesi̇n hükümler i̇çeri̇r.

Türki̇ye i̇le ticaret sorunlarını çözmeyi̇ amaçlıyoruz.

Türk çeli̇k sektörüne yöneli̇k yaptirimlar ticaret hacmi̇ni̇ azalttı.

(ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları) Türki̇ye, Çi̇n kadar büyük bi̇r ekonomi̇ deği̇l.

Alüminyum ve çelik için yapılan muafiyet başvurularının %40'ını kabul ettik.

Hiçbir ülkeye tarifelerde kolaylık sağlanmıyor.

Uluslararası alanda rekabet edebilmek için belli bir ölçekte olmak gerekiyor.

Türk şirketlerinin ölçek problemi üzerine de eğildik.

Otomasyon sorununu aşmanız için büyük şirketlere ihtiyacınız var.

(100 milyar dolarlık hedef) Hedefe ulaşmak i̇çi̇n yapısal düzenlemeler gerekli̇.

Türki̇ye'ye olası yaptırımları göz önünde bulundurmalıyız.

ABD Hazine Bakanı, yeni bir şey söylemedi.

Türk şirketleri, ABD pazarını bilmiyor, yardımcı olmalıyız."

ulusal.com.tr