Son dakika haberleri... ABD’de ikinci silahlı saldırı: 9 ölü

Amerika'nın Texsas eyaletindeki saldırının üzerinden 24 saat geçmeden ikinci saldırı haberi geldi. Ohio eyaletinde 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Amerika'da ikinci bir silahlı saldırı daha yaşandı.



Texas eyaletinde 20 kişinin öldürdüğü saldırından bir kaç saat sonra Ohio eyaletinden saldırı haberi geldi.



Dayton şehrinin Oregon bölgesindeki ikinci saldırıda 9 kişi öldü. Yaralanan 16 kişi yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.



Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi.



Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma sürütyor.



ABD'nin Teksas eyaletinde dün gece El Paso kentindeki bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi yaşamını yitirmiş, 26 kişi yaralanmıştı.