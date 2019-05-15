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Son dakika haberleri... Almanya ve ABD'den Irak kararı

Washington-Tahran gerilimi tırmanırken, İran'ın komşusu Irak'la ilgili ABD'nin ardından Almanya'dan da bir haber geldi. Alman ordusu bölgede gerginliğin artması gerekçesiyle Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya aldı

Son dakika haberleri... Almanya ve ABD'den Irak kararı

Washington-Tahran gerilimi tırmanırken, İran'ın komşusu Irak'la ilgili ABD'nin ardından Almanya'dan da bir haber geldi. Alman ordusu bölgede gerginliğin artması gerekçesiyle Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya aldı

Alman resmi haber ajansı DPA, askeri kaynaklara dayanarak, Alman ordusunun bölgede artan gerginlik nedeniyle Irak'taki eğitim operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Bunun birkaç saat öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı, acil durumlarda görevli kişiler dışındaki bütün Amerikan hükümeti çalışanlarının Irak'tan çekilmesi emrini verdi.

Dün New York Times gazetesi Trump yönetiminin İran'a karşı Ortadoğu'ya 120 bin asker gönderme planını tartıştığı iddiasını haberleştirmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ırak #abd #almanya
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