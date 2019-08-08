Kırgızistan'da güvenlik güçleriyle halk karşı karşıya geldi. Ülkede güvenlik güçleri hakkında yolsuzluk iddiaları olan eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'i gözaltına almak istedi. Atambayev'in taraftarları evini korumaya alarak polisle çatıştı. 1 kişi öldü 45 kişi yaralandı. Yapılan ikinci operasyonda Atambayev gözaltına alındı.

Kırgızistan'da eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmak istendi.



Atambayev, kendisini gözaltına almak için evine silahlı baskın düzenleyen güvenlik güçlerine teslim olmadı.



Olayı duyan Atambayev taraftarları, eski cumhurbaşkanının yaşadığı başkent Bişkek'e yakın Koy-Taş köyü'nde toplandı. Atambayev'in destekçisi olduklarını dile getiren yüzlerce genç, köyün girişinde ve çıkışında güvenlik tedbirlerini sürdüren polisle taşlı sopalı karşı karşıya geldi.



Güvenlik Güçleriyle Atambayev'in taraftarları arasında çatışma çıktı. Ağır yaralanan 22 yaşındaki güvenlik görevlisinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi. 45 Kişi ise yaralandı.



Atambayev'i teslim etmeyen destekçileri, 6 güvenlik görevlisini teslim almışlardı. Rehinelerin serbest bırakıldığı açıklandı.



Olayların ardından Atambayev'in evine düzenlenen silahlı operasyon yarıda kesildi.



Günün ilerleyen saatlerinde ise Atambayev'in tutuklanması amacıyla evine ikinci kez operasyon başlatıldı. İkinci operasyonda eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev gözaltına alındı.



Kırgızistan Meclisi gelişmelerin ardından olağanüstü toplandı.





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