Amerika kıtasındaki Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem oldu. Depremle ilgili ölü ya da yaralı bilgisi henüz verilmedi. Öte yandan deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, mart ayının ilk haftası, ayın 3'ü veya 4'ü gibi büyük bir deprem olacağını iddia etmişti

Amerika kıtasındaki Peru, 7.1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Açıklamalara göre, depremin ardından ölü ya da yaralı olup olmadığı belirlenmedi.



Bilgilere göre, deprem yerin 258 kilometre derinliğinde meydana geldi.



HOOGERBEETS NE DEMİŞTİ



Frank Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftasının gezegen geometrisine bakınca yüksek ihtimalle dünyanın bir yerinde 6 veya 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir ve bu deprem muhtemelen mart ayının 3'ünde veya 4'ünde olacak." demişti.



ulusal.com.tr