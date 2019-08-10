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Son dakika haberleri! Asya'da tayfunlar can aldı! İki ülkede toplamda 35 kişi hayatını kaybetti

Asya'da aşırı yağışlar doğal felaketlere neden oluyor. Hindistan'da aşırı yağışlar 22 can aldı. Çin'de etkili olan Lekima Tayfununda ise13 kişi hayatını kaybetti, 700 bin kişi evlerinden tahliye edildi

Son dakika haberleri! Asya'da tayfunlar can aldı! İki ülkede toplamda 35 kişi hayatını kaybetti

Asya aşırı yağış ve selle mücadele ediyor. Hindistan ve Çin'de milyonlarca insan tayfun ve selden olumsuz etkilendi.

Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala eyaletinde aşırı yağışların yol açtığı selde dünden bu yana 22 kişi yaşamını yitirdi.

Wayanad bölgesindeki toprak kaymasında enkaz altında kalan 100 kişi de kurtarıldı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle eyalet genelinde 24 heyelan meydana geldi.

Çin ise Lekima Tayfunu'nun yıkıcı etkisini yaşadı. Lekima Tayfunu, Çin'in güneydoğu kıyılarını vurdu. Tayfunun hızı saatte 187 kilometreyi buldu.

13 kişinin hayatını kaybetti. 160 kişi kurtarıldı.

Tam 700 bin Çin vatandaşı güvenli yerlere tahliye edildi. Tayfun, kuzey yönünde Zaycan bölgesinden Şanghay'a doğru ilerliyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #hindistan #çin #asya
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