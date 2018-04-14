İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Suriye'yi hedef alan emperyalist saldırıya tepki gösterdi. Ayetullah Hamaney, "ABD, Fransa ve İngiltere liderleri canidir" dedi

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Suriye'ye emperyalist saldırıyı gerçekleştiren ABD, Fransa ve İngiltere liderlerini 'cani' olarak tanımladı.



İran İslam Devrimi Lideri, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde Suriye’ye düzenlenen saldırı bir cinayet. Çok net bir şekilde ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı’nın cani olduklarını ve cinayet işlediklerini ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.



Ayetullah Hamaney, "Onlar cinayet işlediler, ama kazanamayacaklar" dedi.



İranlı yönetici, "Geçmişte de Irak, Suriye ve Afganistan’da bunun gibi cinayetler işlemlerine ragmen yine kazanamadılar" dedi.



Yakup Aslan/Tahran

ulusal.com.tr