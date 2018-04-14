İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da feci kaza: 4 kişi hayatını kaybetti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Suriye ordusu, Doğu Guta'da zaferini ilan etti
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Suriye açıklaması
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş
Arayıp 'Annesi çok hasta' dedirtmiş

Son dakika haberleri: Ayetullah Hamaney: ABD, Fransa ve İngiltere liderleri canidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Suriye'yi hedef alan emperyalist saldırıya tepki gösterdi. Ayetullah Hamaney, "ABD, Fransa ve İngiltere liderleri canidir" dedi

Son dakika haberleri: Ayetullah Hamaney: ABD, Fransa ve İngiltere liderleri canidir

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamaney, Suriye'ye emperyalist saldırıyı gerçekleştiren ABD, Fransa ve İngiltere liderlerini 'cani' olarak tanımladı.

İran İslam Devrimi Lideri, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün sabah saatlerinde Suriye’ye düzenlenen saldırı bir cinayet. Çok net bir şekilde ABD Başkanı, Fransa Cumhurbaşkanı ve İngiltere Başbakanı’nın cani olduklarını ve cinayet işlediklerini ilan ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ayetullah Hamaney, "Onlar cinayet işlediler, ama kazanamayacaklar" dedi. 

İranlı yönetici, "Geçmişte de Irak, Suriye ve Afganistan’da bunun gibi cinayetler işlemlerine ragmen yine kazanamadılar" dedi.

Yakup Aslan/Tahran
ulusal.com.tr

Etiketler; #ayetullah hamaney #abd #fransa #ingiltere
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.