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Son dakika haberleri... Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı

IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı..

Son dakika haberleri... Bağdadi'nin yeni görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, Bağdadi'nin terör örgütü IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları "selamladığı" öğrenildi. 

Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti. 

Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor. 




Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelerken

Etiketler; #sri lanka #ışid
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