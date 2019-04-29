IŞİD'in medya organı olarak bilinen 'Al Furqan', 5 yıl aradan sonra örgüt lideri Ebubekir El-Bağdadi'nin görüntülerini yayınladı..

Görüntülerde, Bağdadi'nin terör örgütü IŞİD saflarında savaşarak ölenleri ve Sri Lanka saldırısında yer alanları "selamladığı" öğrenildi.



Örgüte ait 'raporları' incelediği de görülen Bağdadi'nin, örgütün 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelemesi dikkat çekti.



Söz konusu bölgenin ise Rusya'nın kuzey Kafkasya bölgesi olduğu biliniyor.









Terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir El-Bağdadi 'Kafkas Vilayeti' ilan ettiği bölgeye ait bir dosyayı incelerken