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Son dakika haberleri: Bağdat'ta çifte patlama! Ölü ve yaralılar var!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldü, 90 kişi yaralandı.

Son dakika haberleri: Bağdat'ta çifte patlama! Ölü ve yaralılar var!

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğü, 90 kişinin yaralandığı bildirildi.



Bağdat emniyetinde görevli Yüzbaşı Ahmed Halef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında 25 kişinin öldüğünü, 90 kişinin yaralandığını söyledi. 



Halef, saldırıların başkentteki en kalabalık alanlardan biri olan merkezindeki Tayaran Sahası bölgesinde ve günün en yoğun saatinde yapıldığını ifade etti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ırak #bağdat #intihar saldırısı
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