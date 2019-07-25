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Son dakika haberleri... BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Libya açıklarında alabora olan büyük gemideki 150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu

Son dakika haberleri... BM: Büyük bir gemi battı, 150 insan ölmüş olabilir

Birleşmiş Milletler (BM), Libya açıklarında alabora olan büyük gemideki 150 kişinin hayatını kaybetmiş olabileceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNCHR), Libya açıklarında büyük bir geminin battığını duyurdu.

Libya açıklarında alabora olan gemideki 150 insan kurtarıldı ancak diğer 150 kişi ölmüş olabilir. 

Libya, son yıllarda göçmenlerin Avrupa'ya ulaşmak için kullandığı en önemli güzergah konumunda.

ulusal.com.tr

Etiketler; #libya #Birleşmiş milletler
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